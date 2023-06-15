15 июня, 06:57
Единая лига ВТБ

Клубы из Сербии и Турции могут принять участие в Суперкубке Единой лиги ВТБ

Сергей Кущенко отметил, что лига совместно с Москомспортом пытается изменить формат турнира, чтобы в нем приняли участие шесть российских команд и два иностранных клуба

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Руководство Единой лиги ВТБ ведет переговоры с сербскими и турецкими баскетбольными клубами об участии в Суперкубке Единой лиги ВТБ. Об этом ТАСС в четверг в кулуарах Петербургского международного экономического форума рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

"Мы совместно с Москомспортом пытаемся немного изменить формат суперкубка и сделать так, чтобы участвовали шесть российских и два иностранных клуба. Мы ведем переговоры с сербскими командами - одна из них предварительно подтвердилась - и с турецкими клубами. В ближайшую неделю - десять дней должна наступить ясность", - сказал Кущенко.

Суперкубок Единой лиги ВТБ пройдет в третий раз, турнир носит имя Александра Гомельского. В прошлом сезоне участие в турнире принимали московский ЦСКА, петербургский "Зенит", казанский УНИКС, краснодарский "Локомотив-Кубань", а также сербские клубы "Мега" и "Партизан". Победу в турнире, который прошел в Москве, одержал "Зенит". В 2023 году Суперкубок Единой лиги ВТБ планируется провести в конце сентября на "ВТБ-Арене" в Москве.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия. 

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