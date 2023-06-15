"Игры будущего" и SMP Racing подписали соглашение о сотрудничестве

Со стороны "Игр будущего" соглашение подписал руководитель проекта Игорь Столяров, со стороны SMP Racing - генеральный директор Олег Петриков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Подписание соглашения о сотрудничестве между "Играми будущего" и российской автогоночной командой SMP Racing состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Со стороны "Игр будущего" соглашение подписал руководитель проекта Игорь Столяров, со стороны SMP Racing - генеральный директор Олег Петриков. При подписании также присутствовали вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, министр спорта РФ Олег Матыцин и основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг.

"Мы очень благодарны SMP Racing за то, что коллеги взялись за крайне важную задачу - они не только обеспечат участие наших болидов на этих первых в истории человечества "Играх будущего", но и создадут российский автомобильный симулятор, которым будут пользоваться профессиональные гонщики, чтобы оттачивать своем мастерство в виртуальном мире, а потом использовать его на реальной трассе", - сказал Чернышенко.

"Отдельно важный момент - у нас возникает очень интересная связь между "Играми будущего" и фестивалем молодежи и студентов, который будет проходить в Сочи в 10-ю годовщину окончания Олимпийских игр на трассе "Формулы-1". Здесь огромная аудитория со всего мира будет иметь возможность увидеть на уникальных болидах уникальных спортсменов, которые продемонстрируют свои навыки и в цифровой, и в реальной среде", - добавил он.

"Игры будущего" - международный турнир нового формата. Игры включают в себя состязания по 16 гибридным дисциплинам. Каждая из дисциплин совмещает в себе концепцию "фиджитал" (physical + digital), объединяя классический спорт и киберспорт или VR-/AR-технологию и проверяя как физическую подготовку атлетов, так и их цифровую сноровку. Турнир пройдет в Казани с 23 февраля по 2 марта 2024 года.

ПМЭФ - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.