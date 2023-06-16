Умер олимпийский чемпион 1972 года по бобслею швейцарец Жан Вики

Ему было 89 лет

ТАСС, 16 июня. Победитель Олимпийских игр 1972 года по бобслею в соревнованиях четверок швейцарец Жан Вики скончался в возрасте 89 лет. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Международной федерации бобслея и скелетона.

Помимо золотой медали Олимпиады в Саппоро, Вики дважды завоевывал бронзовые награды Олимпийских игр - в 1968 году он стал призером в соревнованиях четверок, в 1972 году - в соревнованиях двоек. В 1968 году спортсмен стал чемпионом Европы в соревнованиях четверок. Вики является восьмикратным чемпионом Швейцарии.

18 июня Вики исполнилось бы 90 лет.