ЕРАИ перевел спортивным федерациям 4,1 млрд рублей в первом квартале года

Генеральный директор организации отметил, что санкции почти не повлияли на букмекерский рынок в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Публично-правовая компания "Единый регулятор азартных игр" (ЕРАИ) перевела 4,1 млрд рублей российским спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам в первом квартале 2023 года. Об этом в пятницу на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) сообщил генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачев.

"Статистика за первый квартал 2023 года - 4,1 млрд рублей. Напомню, что основная задача единого регулятора - увеличение внебюджетного финансирования спорта. Хочу отметить, что санкции почти не повлияли на букмекерский рынок. Соответственно, мы можем рассчитывать на целевые отчисления примерно в тех же объемах, которые были в предыдущие периоды", - сказал Грачев.

ЕРАИ был создан 23 июня 2021 года в целях повышения эффективности государственного надзора за организацией и проведением азартных игр и обеспечения внебюджетного финансирования спорта в России.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.