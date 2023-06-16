Победитель чемпионата Москвы 85-летний Тер-Ованесян считает себя "сумасшедшим" прыгуном

В пятницу Игорь Тер-Ованесян выиграл чемпионат Москвы среди ветеранов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Чемпион Москвы в прыжках в длину среди ветеранов 85-летний Игорь Тер-Ованесян, участвовавший в пяти Олимпийских играх, нацелен побить мировой рекорд в своей возрастной категории. Об этом Тер-Ованесян рассказал ТАСС в пятницу.

Чемпионат Москвы среди ветеранов проходит с 16 по 17 июня. Тер-Ованесяну для победы в соревнованиях в отсутствие соперников в своей возрастной категории достаточно было совершить один прыжок. Обладатель двух олимпийских наград победил с результатом 3 метра.

"Мне удалось сегодня сделать только один прыжок, болит нога, к сожалению, - заметил Тер-Ованесян. - Я до последнего думал, прыгать ли сегодня, но решил попробовать. Теперь немного подлечусь и буду готовиться к следующим стартам. Мировой рекорд в моей возрастной категории равен 3,83 метра, это моя цель, я же "крейзи".

"Попробую подобраться к рекорду 8 июля на кубке. А сейчас я вернусь к себе в Кольчугино Владимирской области. У меня там прыжковая яма, штанга, рядом небольшой парк, буду работать с утра до вечера", - добавил собеседник ТАСС.

Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр 1960 и 1964 годов Тер-Ованесян имеет в активе также три золотые и две серебряные награды чемпионатов Европы, он был рекордсменом мира с прыжком на 8,21 метра. 25 января на турнире в Москве Тер-Ованесян давал мастер-класс молодым спортсменам и в одной из попыток прыгнул на 3,23 метра. Мировой рекорд в прыжках в длину для спортсменов старше 85 лет принадлежит японцу Мамору Сайто (3,83).