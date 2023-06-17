Штангист Ловчев не сумел показать на чемпионате России высокий результат из-за болезни

На первенстве страны в июне спортсмен показал результат хуже, чем на соревнованиях в феврале

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Чемпион Европы 2014 года в весовой категории свыше 105 кг Алексей Ловчев не сумел показать высокий результат на чемпионате России по тяжелой атлетике в Новом Уренгое из-за последствий простудной болезни. Об этом ТАСС в субботу сообщил старший тренер мужской национальной команды Ибрагим Самадов.

В пятницу 34-летний Ловчев победил на чемпионате России, набрав по сумме упражнений 410 кг (190 кг в рывке + 220 кг в толчке). В толчке спортсмен использовал две попытки, взяв с первой 220 кг и отказавшись от третьей на 231 кг. В феврале на Кубке России в Грозном Ловчев первенствовал с результатом 430 кг.

"У Алексея во время подготовки к чемпионату России появились болячки, такие же проблемы были у него и год назад, - сказал Самадов. - Тому виной простуда. Поэтому в Новом Уренгое он поднял столько, сколько необходимо для победы на чемпионате страны. Именно этим можно объяснить тот факт, что сейчас он показал результат, сильно уступающий февральскому".

"Что касается бронзового призера чемпионата мира 2021 года Зулфата Гараева, то его второе место на первенстве страны можно объяснить тем, что он неудачно использовал подходы. И у спортсмена немного неправильно была выстроена тактика подхода по весам. Говорить, что он ослабил к себе требования, нельзя", - добавил тренер.

Самадов отметил, что в мужской сборной России по тяжелой атлетике будет проходить постепенный процесс ротации состава. "В Новом Уренгое кому-то удалось доказать свой высокий уровень, кому-то нет. Но в целом положительных эмоций от чемпионата России у меня больше, хотя в двух-трех категориях у нас есть моменты, которые печалят. Фамилии тех, кто не сумел проявить себя, я не буду называть, у них еще остается возможность доказать свою состоятельность", - заключил собеседник ТАСС.

Следующим стартом для российских штангистов станут Игры стран СНГ, которые пройдут в Белоруссии. Соревнования пройдут с 4 по 10 августа в Гродно.