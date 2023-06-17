17 июня, 15:25
КХЛ

Фазель считает, что СКА в следующем сезоне КХЛ будет более конкурентоспособной командой

По мнению бывшего главы Международной федерации хоккея, прошедший чемпионат Континентальной хоккейной лиги был интересным

ТАСС, 17 июня. Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг приобрел много опыта в прошедшем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и в следующем сезоне его команда будет более конкурентоспособной. Такое мнение в субботу высказал руководитель комитета по обеспечению контроля качества судейства КХЛ, бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

"Это был действительно интересный сезон, в нем были приятные открытия, такие, как [владивостокский] "Адмирал" или "Торпедо" из Нижнего Новгорода с моим хорошим другом [главным тренером] Игорем Ларионовым, - сказал Фазель в интервью программе "Ледкаст" на официальном YouTube-канале КХЛ. - Сюрпризом стала работа Романа Ротенберга в роли главного тренера СКА, все говорили о том, что это большой вызов. Он выиграл регулярный сезон, но затем, как мне кажется, из-за нехватки опыта он совершил несколько небольших ошибок. Но, уверен, он многому научился, и в следующем сезоне мы увидим еще более конкурентоспособный СКА", - сказал Фазель .

В сезоне-2022/23 СКА стал победителем регулярного чемпионата. Команда дошла до финала плей-офф Западной конференции, где уступила московскому ЦСКА (2-4 в серии), который позднее второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. 

Теги:
Фазель, РенеКХЛ
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