Трехкратный чемпион России по футболу Набабкин продлил контракт с ЦСКА на один сезон

В сезоне-2022/23 Кирилл Набабкин провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Защитник московского футбольного клуба ЦСКА Кирилл Набабкин продлил контракт с армейцами. Об этом в субботу сообщает пресс-служба ЦСКА.

Новое соглашение с игроком рассчитано до конца сезона-2023/24.

Набабкину 36 лет, он выступает за ЦСКА с 2010 года, с 2005 по 2009 год игрок выступал за футбольный клуб "Москва". В составе армейцев Набабкин трижды становился чемпионом России (2013, 2014, 2016), обладателем кубка (2011, 2013, 2023) и суперкубка страны (2013, 2014, 2018). В сезоне-2022/23 Набабкин провел за ЦСКА 32 матча во всех турнирах и забил 1 гол. За сборную России Набабкин провел 5 матчей.