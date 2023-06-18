Тренер сборной объяснил снижение результатов штангистки Кашириной отсутствием мотивации

На чемпионате России в Новом Уренгое спортсменка показала по сумме двух упражнений результат ниже, чем на соревнованиях в феврале

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина из-за недопуска на международные старты лишена мотивации, поэтому на чемпионате России в Новом Уренгое показала не самые высокие результаты. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал главный тренер женской сборной Геннадий Аниканов.

32-летняя Каширина стала чемпионкой России в весовой категории до 87 кг, набрав по сумме двоеборья 265 кг (120 кг в рывке + 145 кг в толчке). В феврале на Кубке России в Грозном она первенствовала с результатом 275 кг.

"Татьяна сейчас тренируется, как любитель, в свободное от работы время, - сказал Аниканов. - А так она учится, работает, у нее другие приоритеты. На сборы с командой Каширина не ездит, приходит в зал и тренируется для себя. Если бы перед ней стояла бы какая-то цель, то, наверно, она подготовилась бы получше, а сейчас просто мотивации нет никакой у спортсменки".

"Но в своем весе Татьяна и в своем сегодняшнем состоянии на голову всех сильнее. Сможет ли она вернуться в число лидеров мировой тяжелой атлетики после того, как россиян вернут на международные старты? Я надеюсь на это, потому что Каширина безумно любит тяжелую атлетику. Даже когда спортсменка была в отстранении, она не прекращала тренироваться", - добавил главный тренер.

По информации ТАСС, Каширина, имеющая в активе восемь золотых медалей чемпионатов Европы и серебро Олимпиады-2012, была отстранена от спорта в конце 2020 года на основании данных из базы московской лаборатории, которая содержит результаты проверки допинг-проб российских атлетов за период с 2012 по 2015 год. Из-за отстранения ведущая штангистка страны вынуждена была пропустить Олимпийские игры в Токио.

15 августа 2022 года Федерация тяжелой атлетики России получила от Российского антидопингового агентства (РУСАДА) письмо о снятии с Кашириной обвинений в нарушении антидопинговых правил.