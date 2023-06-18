В "Зените" готовы предложить тренерскую должность Жиркову в случае получения им лицензии

В июне бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года сообщил ТАСС о планах получить тренерское образование

ТАСС, 18 июня. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России по футболу Юрий Жирков может получить тренерскую должность в петербургском "Зените" в случае получения соответствующей лицензии. Об этом "Спорт-Экспрессу" в воскресенье рассказал генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев.

15 июня Жирков сообщил ТАСС, что в этом году планирует начать обучение на тренера.

"Если Юрий получит лицензию, то у нас всегда найдется тренерское место для него. Мы все видели, что он не только большой мастер, но и великолепно чувствует игру", - сказал Медведев.

Жиркову 39 лет, первым клубом в его профессиональной карьере был тамбовский "Спартак". После этого он выступал за московский ЦСКА, в составе которого стал двукратным чемпионом России, четырехкратным обладателем кубка и суперкубка страны, обладателем Кубка УЕФА, английский "Челси", с которым выиграл чемпионат, кубок и суперкубок страны, махачкалинский "Анжи", московское "Динамо", "Зенит", став с ним трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем кубка и суперкубка страны. Последним клубом в карьере футболиста стали подмосковные "Химки".