Колосков считает, что потолок зарплат остановит безумные траты в европейском футболе

Ранее глава Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин заявил, что организация рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы для клубов, которые выступают в еврокубках

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Потолок зарплат и ограничения на трансферном рынке должны обуздать безумные траты богатейших европейских футбольных клубов. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин в интервью Нидерландской телерадиовещательной корпорации заявил, что организация рассматривает введение потолка на зарплаты и трансферы для клубов, которые выступают в еврокубках.

"Конечно, это реально, - считает Колосков. - Потолок зарплат существует и в Национальной хоккейной лиге, и в Континентальной хоккейной лиге. Так почему его нельзя ввести в рамках УЕФА? Видимо, принцип финансового фэйр-плей выдерживают не все, поэтому надо искать что-то новое".

"Я считаю, что ограничения нужно вводить, потому что сейчас люди просто обезумели, требуя уже чуть ли не миллиард отступных. Эту тенденцию надо обуздать. С моей точки зрения, это абсолютно нужное и справедливое решение", - добавил он.

В минувшем сезоне победителем Лиги чемпионов стал английский клуб "Манчестер Сити", который, по данным британской консалтинговой компании Brand Finance, стал самым дорогим футбольным брендом мира ($1,562 млрд). На втором месте расположился прошлый победитель турнира мадридский "Реал" ($1,513 млрд).