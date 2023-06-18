Тарпищев: победа на турнире в Нидерландах придаст уверенности теннисистке Александровой

Александрова обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в финале и стала победительницей второго подряд турнира в Хертогенбосе

МОСКВА, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Россиянка Екатерина Александрова на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в нидерландском Хертогенбосе одержала уверенную победу, которая придаст ей уверенности и оптимизма перед Уимблдоном. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

18 июня Александрова со счетом 4:6, 6:4, 7:6 (7:3) обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову в финале и стала победительницей второго подряд турнира в Хертогенбосе.

"Александрова быстро играет, на траве такой стиль дает преимущество. Она рискует даже в критической ситуации, это тоже стоит отметить. Сейчас она играет уверенно и победила в хорошем стиле. Это больше подготовительный турнир, далеко не Уимблдон, но сам факт, что победила, придает уверенности и оптимизма", - сказал Тарпищев.

Александровой 28 лет, она занимает 26-ю строчку в рейтинге WTA, на ее счету теперь четыре титула под эгидой организации. Россиянка не проходила дальше третьего круга на турнирах Большого шлема. В составе сборной России в 2021 году она выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Уимблдонский турнир пройдет с 3 по 16 июля.