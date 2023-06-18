Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших выборов на драфтах НХЛ

Овечкин был выбран "Вашингтоном" в первом раунде под общим первым номером на драфте 2004 года

ТАСС, 18 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин занял 21-е место в рейтинге лучших выборов на драфтах лиги за всю историю. Рейтинг лучших выборов с 21-го по 30-е места опубликован в воскресенье на сайте лиги.

Овечкин был выбран "Вашингтоном" в первом раунде под общим первым номером на драфте 2004 года. Из российских игроков в рейтинг также вошли нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов (60-е место), нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин (58), нападающий "Тампы" Никита Кучеров (52), вратарь "Тампы" Андрей Василевский (46), защитник Сергей Зубов (43), выступавший за "Нью-Йорк Рейнджерс", "Питтсбург" и "Даллас", бывший игрок "Баффало", "Ванкувера", "Торонто" и "Нью-Джерси" нападающий Александр Могильный (31).

Овечкину 37 лет, он занимает второе место в списке лучших бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю. Россиянин забросил 822 шайбы, уступая по этому показателю только канадцу Уэйну Гретцки (894). В 2018 году Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтона", за который выступает на протяжении всей карьеры в НХЛ - с 2005 года. Вместе со сборной России нападающий трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014).

Составление данного рейтинга приурочено к юбилейному 60-му драфту НХЛ, который пройдет в конце июня в Нэшвилле. Составляла рейтинг группа из 13 авторов и редакторов сайта НХЛ. Лучшие 20 выборов драфта будут объявлены 24 июня.