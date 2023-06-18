18 июня, 17:35
Сборные по футболу

Молодежная сборная России по футболу уступила в товарищеском матче "Торпедо-БелАЗу"

Молодежная сборная России потерпела второе поражение подряд

ТАСС, 18 июня. Молодежная сборная России по футболу со счетом 0:1 проиграла белорусской команде "Торпедо-БелАЗ" в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье в белорусском Жодино.

Гол в составе победившей команды забил Арсений Галушко (50-я минута).

Молодежная сборная России потерпела второе поражение подряд, 15 июня подопечные Ивана Шабарова со счетом 1:5 проиграли молодежной сборной Белоруссии.

Молодежная сборная России проводила первые матчи под руководством Шабарова, в состав команды входят игроки не старше 2004 года рождения. 

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