Молодежная сборная России по футболу уступила в товарищеском матче "Торпедо-БелАЗу"

Молодежная сборная России потерпела второе поражение подряд

ТАСС, 18 июня. Молодежная сборная России по футболу со счетом 0:1 проиграла белорусской команде "Торпедо-БелАЗ" в товарищеском матче. Встреча прошла в воскресенье в белорусском Жодино.

Гол в составе победившей команды забил Арсений Галушко (50-я минута).

Молодежная сборная России потерпела второе поражение подряд, 15 июня подопечные Ивана Шабарова со счетом 1:5 проиграли молодежной сборной Белоруссии.

Молодежная сборная России проводила первые матчи под руководством Шабарова, в состав команды входят игроки не старше 2004 года рождения.