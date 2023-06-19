Ларионов рассказал, что предлагал Макарову стать консультантом в молодежной сборной России

Игорь Ларионов возглавлял молодежную сборную России с 2020 по 2021 год

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, восьмикратный чемпион мира Сергей Макаров в свое время мог стать консультантом главного тренера молодежной сборной России. Об этом ТАСС в понедельник рассказал партнер Макарова по ЦСКА, сборной СССР и "Сан-Хосе" Игорь Ларионов.

"Я не вижу много выдающихся хоккеистов, которые после потрясающей игровой карьеры стоят за бортом и тренируют команды, таких единицы, - сказал Ларионов. - Многие вещи, которые делали мы и делают сегодня ребята, не совсем могут соответствовать уровню. Здесь нужно терпение и понимание, то, что было нам просто, - сегодняшним мальчишкам тяжело".

"Когда ты начинаешь эти вещи давать и видишь, что получается только спустя пару недель, это и есть терпение. Возможно, и в этом плане у него не лежала душа к тому, чтобы тренировать команды или молодежь. Когда я был в молодежной сборной, то приглашал его как консультанта или советника, чтобы он со стороны смотрел на те вещи, которые я мог не замечать из-за ежедневной работы. Должен был быть свежий глаз человека, который играл в хоккее так же, как и я. Он согласился, но потом отказался по ряду причин, которые я не хотел бы озвучивать", - добавил он.

Ларионов возглавлял молодежную сборную России в 2020-2021 годах, при нем команда заняла четвертое место на чемпионате мира.

Макарову в понедельник исполнилось 65 лет.