"Пари Нижний Новгород" объявил об уходе чемпиона России по футболу Глушакова

Контракт полузащитника с клубом был рассчитан до конца сезона

ТАСС, 19 июня. Полузащитник Денис Глушаков покинул клуб Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Пари Нижний Новгород". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба футбольной команды.

Глушаков перешел в "Пари Нинжний Новгород" в феврале. После подписания контракта генеральный директор клуба Равиль Измайлов сообщил "Спорт-Экспрессу", что соглашение полузащитника с клубом было рассчитано до конца сезона-2022/23 и предусматривало опцию продления еще на один сезон.

"Хочу сказать "Пари НН" спасибо за теплый прием, - сказал футболист. - Очень важно, что команда осталась в РПЛ. Благодарю товарищей по команде за время, что удалось поиграть вместе. Впереди клуб ждет новый сезон. И я желаю руководству, команде и болельщикам удачи, процветания и успехов".

Глушакову 36 лет, за "Пари Нижний Новгород" он провел девять матчей в разных турнирах и отметился одним забитым мячом. Ранее он играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московские "Спартак" и "Локомотив". В составе "Спартака" Глушаков стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету хавбека 57 матчей и 5 голов за сборную России.

"Пари Нижний Новгород" завершил прошедший сезон РПЛ на 13-м месте, набрав 30 очков в 30 встречах. Нижегородский клуб одержал победу над московской "Родиной" (3:2 по сумме двух встреч) в стыковых матчах за право играть в высшем дивизионе чемпионата страны в сезоне-2023/24.