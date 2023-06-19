Результаты российских пловцов на Играх паралимпийцев войдут в рейтинг МПК

На Играх 2022 года соревнования по плаванию также были включены в международный календарь

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Международный паралимпийский комитет (МПК) включил соревнования по плаванию, проводимые в рамках летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт", в международный календарь соревнований. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"С 19 по 25 июня в Дзержинске в рамках летних игр паралимпийцев "Мы Вместе. Спорт" будут проведены соревнования по плаванию. ПКР обратился в МПК с ходатайством о включении данных стартов в международный календарь соревнований, а также предоставил документы для лицензирования 59 ведущих российских пловцов, которые имеют спортивный класс международного уровня. МПК одобрил ходатайство, а также продлил лицензии спортсменам. Их результаты будут внесены в рейтинг-лист, в соответствии с которым проходит квалификационный отбор для участия в Паралимпийских играх 2024 года в Париже", - сказал Рожков.

"На летних Играх паралимпийцев 2022 года, которые проходили в Сочи, соревнования по плаванию также были включены в международный календарь. По результатам Игр Валерия Шабалина установила новый мировой рекорд в заплыве на 100 метров баттерфляем среди спортсменок с интеллектуальными нарушениями, который зафиксирован Международным паралимпийским комитетом", - добавил собеседник агентства.

Паралимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Вопрос допуска российских спортсменов на соревнования будет рассмотрен 27 сентября 2023 года на генеральной ассамблее МПК.