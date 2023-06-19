Футбольный клуб "Балтика" объявил о продлении контракта с главным тренером Игнашевичем

Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления

ТАСС, 19 июня. Калининградский футбольный клуб "Балтика" достиг договоренности о продлении контракта с главным тренером команды Сергеем Игнашевичем. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба "Балтики".

Трудовое соглашение подписано на один год с возможностью продления на еще один сезон.

Игнашевичу 43 года, он возглавляет "Балтику" с октября 2021 года. По итогам сезона-2022/23 калининградцы заняли второе место в Мелбет - Первой лиге и впервые с 1998 года сыграют в высшем дивизионе чемпионата России. Ранее Игнашевич входил в тренерский штаб московских ЦСКА и "Торпедо", а также возглавлял черно-белых с 2020 по 2021 год.

В период игровой карьеры Игнашевич выступал за самарские "Крылья Советов", московские "Локомотив" и ЦСКА. Он стал шестикратным чемпионом страны, семикратным обладателем Кубка России, а также победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/05. В составе сборной России Игнашевич выступал с 2002 по 2018 год, провел 128 матчей, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Вместе с национальной командой Игнашевич стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, а также выступал на домашнем чемпионате мира в 2018 году, на котором россияне дошли до четвертьфинала.