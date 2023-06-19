Рапиристы Самарской области выиграли командный турнир на чемпионате Союзного государства

Серебряные медали завоевали спортсмены из Республики Башкортостан, третьими стали фехтовальщики Нижегородской области

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мужская сборная Самарской области стала победителем чемпионата Союзного государства в командных соревнованиях по фехтованию на рапирах. Соревнования прошли в понедельник в Минске.

В состав победившей команды вошли серебряные призеры Олимпийских игр Антон и Кирилл Бородачевы, а также Дмитрий Трофимов. В финале они со счетом 44:43 обыграли сборную Республики Башкортостан, за которую выступали Егор Баранников, Владислав Журавлев и олимпийский чемпион Тимур Сафин.

Бронзовые награды завоевали спортсмены из Нижегородской области - Матвей Батурин, Александр и Даниил Керики. В поединке за третье место они обыграли команду Московской области (45:42).

Открытый чемпионат Союзного государства завершится 24 июня.