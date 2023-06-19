Хомуха заявил, что перед "Шинником" пока не стоит задача выхода в РПЛ

В понедельник ярославский клуб объявил о назначении тренера

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Задача выйти в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ) пока не стоит перед тренерским штабом ярославского футбольного клуба "Шинник", так как команда значительно обновилась. Об этом ТАСС в понедельник сообщил главный тренер "Шинника" Дмитрий Хомуха.

"Это новый вызов, новые эмоции, многие люди, с которыми я работал в бытность футболистом, остались в клубе, поэтому эмоции самые положительные. На текущий сезон задачи выхода в РПЛ нет, потому что команда значительно обновилась и у нас осталось меньше месяца до начала тренировок. Необходимо доукомплектовать команду, чтобы достойно начать чемпионат. Конкретных целей нет, на данный момент нам нужно просто достойно представлять ярославский футбол в Первой лиге", - сказал Хомуха.

В понедельник "Шинник" объявил о назначении Хомухи на пост главного тренера команды.

Хомухе 53 года, последним местом его работы был клуб "Калуга". С 2010 по 2022 год он работал с юношескими сборными России. Под его руководством национальная команда становилась победителем чемпионата Европы среди игроков до 17 лет (2013) и серебряным призером чемпионата Европы среди игроков до 19 лет (2015). В качестве игрока он становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов России в составе московского ЦСКА, а также обладателем кубка страны в составе грозненского "Терека" (ныне - "Ахмат").

"Шинник" в прошлом сезоне Мелбет - Первой лиги занял седьмое место.