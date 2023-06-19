Международная федерация хоккея признала Бедарда лучшим игроком по итогам года

Второе место занял латвиец Артур Шилов, третье - швейцарец Андрес Амбюль

ТАСС, 19 июня. Канадский нападающий Коннор Бедард признан лучшим игроком года по версии Международной федерации хоккея (IIHF). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба организации.

По итогам голосования Бедард набрал 31,8% голосов. Второе место занял латвийский вратарь Артур Шилов (19,6%), третье - швейцарский нападающий Андрес Амбюль (19,2%). Российские игроки не вошли в рейтинг.

Бедарду 17 лет, он выступает за "Реджайну" из Западной хоккейной лиги (WHL). Нападающий является двукратным победителем молодежного чемпионата мира (2022, 2023), в 2021 году вместе с канадской сборной он выиграл чемпионат мира среди игроков не старше 18 лет. В рейтинге Национальной хоккейной лиги (НХЛ) перед драфтом 2023 года он занял первое место среди североамериканских полевых игроков.