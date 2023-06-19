Американский музыкант Гомес возмущен возможным недопуском российских атлетов к Олимпиаде

По мнению контрабасиста, политика не должна влиять на спорт

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Политике не место в спорте, российские атлеты должны быть допущены к Олимпийским играм 2024 года в Париже. Такое мнение ТАСС в понедельник высказал американский контрабасист Эдди Гомес.

Музыкант принимает участие в Московском джазовом фестивале, который проходит с 19 по 25 июня.

"Я не согласен с заявлениями, что российским спортсменам не следует выступать на Олимпиаде. Это все политика, - сказал Гомес. - Спорт - он как музыка - такого быть не должно. Через десять лет люди, надеюсь, забудут все, что происходит. Важна музыка, спорт, искусство. Политика не должна иметь значения для людей".

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В марте нынешнего года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Вопрос о допуске российских спортсменов к Играм в Париже остается открытым.