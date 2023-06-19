Молодежная сборная Ирландии покинула поле во время матча с командой Кувейта из-за расизма

Как сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Ирландии, игрок сборной Кувейта позволил себе расистское высказывание в адрес запасного европейской команды

ТАСС, 19 июня. Футболисты молодежной команды Ирландии (игроки не старше 21 года) покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта (игроки не старше 22 лет) из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника. Об этом в понедельник в Twitter сообщает Футбольная ассоциация Ирландии (FAI).

Матч проходил в Австрии и был досрочно завершен на 86-й минуте, к тому моменту сборная Ирландии вела со счетом 3:0.

"FAI с сожалением сообщает, что сегодняшний матч молодежной команды против сборной Кувейта был остановлен после расистского замечания, которое сделал один из кувейтских игроков в адрес одного из наших запасных", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что FAI сообщит об инциденте в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.