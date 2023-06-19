Молодежная сборная Ирландии покинула поле во время матча с командой Кувейта из-за расизма

ТАСС, 19 июня. Футболисты молодежной команды Ирландии (игроки не старше 21 года) покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта (игроки не старше 22 лет) из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника. Об этом в понедельник в Twitter сообщает Футбольная ассоциация Ирландии (FAI).
Матч проходил в Австрии и был досрочно завершен на 86-й минуте, к тому моменту сборная Ирландии вела со счетом 3:0.
"FAI с сожалением сообщает, что сегодняшний матч молодежной команды против сборной Кувейта был остановлен после расистского замечания, которое сделал один из кувейтских игроков в адрес одного из наших запасных", - говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что FAI сообщит об инциденте в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.