СМИ: Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии по футболу в 2024 году

По информации источника, стороны уже достигли устной договоренности о сотрудничестве

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июня. /ТАСС/. Итальянский тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилию в 2024 году. Об этом в понедельник сообщает бразильский портал UOL Esporte.

По информации источника, соответствующая устная договоренность достигнута между итальянцем и руководством Бразильской конфедерации футбола, о чем уже проинформированы менеджеры испанского клуба. Вместе с тем, как отмечается, официально стороны отказываются подтверждать эту информацию, ссылаясь на действующий контракт Анчелотти.

9 декабря 2022 года об уходе с поста главного тренера сборной Бразилии объявил Тите. Он занимал эту должность с 2016 года. Специалист покинул пост главного тренера национальной команды после поражения в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре против хорватов (1:1, 2:4 - по пенальти). С 15 февраля Рамон Менезес исполняет обязанности главного тренера.

Анчелотти 64 года, он возглавил "Реал" летом 2021 года, подписав контракт до 30 июня 2024 года. Итальянец стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе. Также Анчелотти является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров, в 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с итальянским "Миланом", в 2014 и 2022 годах - с "Реалом".

Сборная Бразилии является рекордсменом по победам на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Также бразильцы девять раз выигрывали Кубок Америки и четыре раза - Кубок конфедераций.