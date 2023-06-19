19 июня, 18:41
Летние олимпийские виды спорта

Рапиристки Московской области выиграли командный турнир на чемпионате Союзного государства

Второе место заняла команда Курской области, третье - сборная Москвы

ТАСС, 19 июня. Анна Соловьева, Анна Позднякова и Лейла Пириева в составе сборной Московской области в понедельник стали победительницами командных соревнований рапиристок на чемпионате Союзного государства. Турнир проходит в Минске.

В финале команда со счетом 45:30 победила сборную Курской области, за которую выступали Полина Козаева, Кристина Самсонова и Ульяна Хаверева. Бронзовые награды завоевали спортсменки команды Москвы - Виктория Юсова, Владислава Пенюшкина, Светлана Трипапина.

Открытый чемпионат Союзного государства завершится 24 июня. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
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