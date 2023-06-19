19 июня, 20:25
Летние неолимпийские виды спорта

Стадион "Слава" не пострадал из-за пожара в центре Москвы

Как сообщили ТАСС в пресс-службе клуба "Слава", горела стройка, которая находится по соседству с ареной

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Пожар, который произошел на стройке на Новосущевской улице в Москве, не нанес ущерба регбийному стадиону "Слава". Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе клуба "Слава".

"Стадиону "Слава" ничего не угрожало, он не пострадал. Горела стройка, которая находится по соседству с ареной, поэтому и создается впечатление, будто бы пожар на стадионе", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее в экстренных службах сообщили ТАСС, что пожар произошел на стройке на Новосущевской улице недалеко от станции метро Новослободская, спасены шесть человек. По предварительной информации, загорелся утеплитель и пенопласт на стройке. Позднее в пресс-службе ГУ МЧС сообщили ТАСС, что пожар ликвидирован. 

Теги:
Летние неолимпийские виды спорта
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