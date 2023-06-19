Гол Головина номинировали на звание лучшего в прошедшем сезоне чемпионата Франции

Российский полузащитник "Монако" забил победный мяч в матче 17-го тура против "Бреста"

ТАСС, 19 июня. Гол полузащитника "Монако" Александра Головина в 17-м туре чемпионата Франции против "Бреста" номинирован на звание лучшего в турнире по итогам сезона. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба чемпионата Франции.

Встреча прошла 1 января и закончилась победой "Монако" со счетом 1:0. Также на звание автора лучшего гола чемпионата претендуют Лионель Месси, выступавший в предыдущем сезоне за "Пари Сен-Жермен", Адам Унас ("Лилль"), Алексис Санчес ("Марсель"), Билляль Браими ("Ницца"), Бирама Туре ("Осер") и Бенжамен Бурижо ("Ренн").

В минувшем сезоне Головин провел за "Монако" 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач. "Монако" занял шестое место в чемпионате Франции и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне.