Церемония открытия летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" пройдет в Нижнем Новгороде

Соревнования будут проходить в 14 регионах России, всего будет разыграно 548 комплектов медалей по программе Паралимпийских игр в Париже

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия вторых по счету летних игр паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" состоится во вторник в Нижнем Новгороде на одноименном стадионе.

Впервые игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" прошли в марте 2022 года в Ханты-Мансийске в знак поддержки российских спортсменов, отстраненных от участия в зимних Паралимпийских играх в Пекине. За 17 часов до финального решения Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном допуске сборной к участию в Играх, команда уже была в Пекине и ждала первых стартов. Летние игры паралимпийцев "Мы вместе. Спорт" состоялись в Сочи в октябре.

В этот раз соревнования будут проходить в 14 регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Курганской, Ленинградской, Московской, Нижегородской, Саратовской и Тульской областях, Республиках Башкортостан, Дагестан, Мордовия, Татарстан и Чувашия. Церемония закрытия состоится 8 ноября в многофункциональном спортивном центре "Тула-Арена".

Спортсмены уже разыграли комплекты наград в бадминтоне, конном спорте и велоспорте на шоссе. Всего будет разыграно 548 комплектов в 35 дисциплинах. Программа российских соревнований идентична той, что будет в Париже на летних Паралимпийских играх 2024 года.

Как сообщил ранее ТАСС глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков, в соревнованиях примут участие около 4,5 тыс. спортсменов, что соответствует числу атлетов, которые поведут борьбу за медали на Паралимпиаде в Париже. По словам Рожкова, соревнования станут самым масштабным комплексным мероприятием по адаптивным видам спорта, когда-либо проводимым в России. По итогам Игр будет подведен общий зачет среди субъектов Российской Федерации и определены лучшие регионы.

МПК включил соревнования по плаванию, которые пройдут в рамках игр "Мы вместе. Спорт", в международный календарь. Это означает, что результаты российских пловцов будут включены в рейтинг-лист, в соответствии с которым проходит квалификационный отбор для участия в Паралимпийских играх. Пока неясно, допустят ли россиян до соревнований, которые пройдут в столице Франции с 28 августа по 8 сентября 2024 года. Данный вопрос будет рассмотрен 27 сентября 2023 года на генеральной ассамблее МПК.