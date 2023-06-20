Экспертная группа согласовала проект положения о чемпионате СНГ

Предполагается, что соревнования по различным видам спорта будут проводиться на регулярной основе в странах Содружества

ТАСС, 20 июня. Экспертная группа по доработке и согласованию проекта положения о чемпионате (первенстве, Кубке) СНГ приняла решение считать проект положения согласованным. Об этом сообщает пресс-служба исполнительного комитета СНГ.

Заседание экспертной группы состоялось 19 июня в штаб-квартире СНГ в Минске. В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и исполкома СНГ.

Предполагается, что чемпионаты будут проводиться на регулярной основе в странах Содружества по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским (дефлимпийским), техническим, авиационным, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта, а также неолимпийским и национальным видам спорта. По отдельному виду спорта в течение одного года может быть проведен только один чемпионат или первенство, или кубок СНГ.

Решение о месте и сроках проведения данных спортивных соревнований будет принимать совет на основании предложений государств. Предусматривается формирование календарного плана проведения чемпионатов (первенств, кубков) СНГ по видам спорта.