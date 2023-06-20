20 июня, 19:10
Сборные по футболу

Матч отбора на Евро между сборными Шотландии и Грузии приостановили из-за сильного дождя

Встреча проходит в Глазго

ТАСС, 20 июня. Матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными Шотландии и Грузии приостановлен из-за сильного дождя. Об этом во вторник сообщила пресс-служба сборной Шотландии.

Встреча в Глазго была приостановлена на 10-й минуте при счете 1:0 в пользу шотландской команды.

"Официальный представитель матча приостановил матч на 20 минут, чтобы дать время привести в порядок поле после сильного дождя", - говорится в заявлении.

Команды выступают в группе А. Сборная Шотландии занимает первое место, набрав 9 очков в 3 матчах. Команда Грузии идет на второй строчке с 4 очками после 2 игр. 

© Информационное агентство ТАСС
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