Гол Роналду принес португальцам победу над исландцами в матче отбора на чемпионат Европы

Встреча завершилась со счетом 1:0

ТАСС, 20 июня. Сборная Португалии со счетом 1:0 на выезде обыграла команду Исландии в отборочном матче на чемпионат Европы по футболу 2024 года. Встреча прошла во вторник.

Мяч на 89-й минуте забил Криштиану Роналду.

Для 38-летнего форварда эта встреча стала 200-й за национальную команду. Он стал первым футболистом, который достиг этой отметки. Прежним рекордсменом был Бадер аль-Мутава из Кувейта, который 196 раз выходил на поле в составе своей сборной.

В других матчах группы J сборная Словакии обыграла команду Лихтенштейна со счетом 1:0, сборная Люксембурга оказалась сильнее команды Боснии и Герцеговины (2:0). В турнирной таблице после четырех туров лидируют португальцы, набравшие 12 очков. Далее идут команды Словакии (10), Люксембурга (7), Боснии и Герцеговины (3), Исландии (3) и Лихтенштейна (0).

Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. На турнир квалифицируются по две лучшие команды каждой из отборочных групп. Остальные участники турнира определятся по итогам плей-офф Лиги наций. 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.