СМИ: российского бойца Куниева отстранили на год за допинг

После боя с бразильцем Ренаном Феррейрой 7 апреля в допинг-пробе спортсмена нашли запрещенные вещества

ТАСС, 21 июня. Российский боец смешанного стиля (ММА) Ризван Куниев, в допинг-пробе которого нашли запрещенные вещества, отстранен от соревнований на 12 месяцев. Об этом сообщает портал MMA Junkie.

В допинг-пробе Куниева, которая была взята после боя с бразильцем Ренаном Феррейрой 7 апреля, были обнаружены дростанолон, метенолон, болденон, 19-норандростерон.

Результат боя Куниева с Феррейрой, в котором россиянин одержал победу, был аннулирован. Поединок проходил в рамках турнира промоушена PFL. Антидопинговую программу в лиге PFL проводит Американское антидопинговое агентство (USADA).

Куниеву 31 год, он является чемпионом Европы и заслуженным мастером спорта по ММА. На его счету 12 побед и 2 поражения в ММА.