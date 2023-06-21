Бывший боец UFC Магомедшарипов занялся риелторским бизнесом

Боец может вернуться в спорт только для проведения борцовской схватки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов занялся риелторским бизнесом. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель спортсмена.

"Забит открыл агентство по продаже недвижимости. Еще он открыл кофейню. Занимается бизнесом. Если он и вернется в спорт, то только для проведения схватки по борьбе", - сказал собеседник агентства.

Магомедшарипову 32 года, он объявил о завершении карьеры летом 2022 года из-за проблем со здоровьем. На счету россиянина 18 побед и 1 поражение. Он провел шесть поединков в UFC, все выиграл.