Агапитов заявил, что МОК скрыл доклад Макларена о коррупции в тяжелой атлетике

По словам президента Федерации тяжелой атлетики России, в закрытом документе есть фамилии некоторых членов Международного олимпийского комитета

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) в свое время выступил против того, чтобы доклад канадского юриста Ричарда Макларена о неблаговидных связях чиновников МОК и бывших руководителей Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) во главе с Тамашем Аяном стал достоянием общественности. Об этом говорится в июньском письме президента Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максима Агапитова руководству IWF, имеющемся в распоряжении ТАСС с четверга.

"Про коррупционную систему Тамаша Аяна и ее участников сняты разоблачительные фильмы Хайо Зеппельта, про них и про их покровителей в МОК идет речь в "закрытом от публики" (по требованию МОК) докладе канадского профессора Ричарда Макларена", - говорится в письме.

Аян ушел в отставку в апреле 2020 года на фоне коррупционного скандала. Независимая комиссия Макларена по итогам расследования заявила о масштабной коррупции в IWF, где Аян занимал ключевые должности с середины 1970-х годов.

"Как только Аян покинул IWF, он практически сразу перестал быть членом Международного олимпийского комитета, - сказал Агапитов ТАСС. - Аян также в свое время входил в совет учредителей Всемирного антидопингового агентства. Говоря о нем, я вижу смысл вспомнить и бывшего руководителя Международной ассоциации бокса Чинг Куо Ву, который, как и Аян, в свое время был членом МОК и против которого тоже были выдвинуты обвинения в коррупции. Странная тенденция получается, когда члены Международного олимпийского комитета попадают в такие некрасивые истории".

По словам Агапитова, входившего в исполком IWF до июня 2022 года, Макларен подготовил два доклада (Public report и Private report). "Private report скрыт от общественности, а МОК прячет его, в том числе в интересах нынешнего руководства Международной федерации тяжелой атлетики. Люди, работавшие в свое время с Аяном, сохранили власть, а их имена фигурируют в этом закрытом докладе. Думаю, в этом документе есть фамилии некоторых членов МОК", - считает собеседник ТАСС.

16 июня в Международную федерацию тяжелой атлетики было отправлено письмо от ФТАР за подписью Агапитова, в котором содержался ответ на решение IWF выдвинуть особые условия участия в турнирах под своей эгидой для российских и белорусских штангистов. ТАСС направил запрос в Международный олимпийский комитет по этой теме.