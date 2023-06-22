В РФС ожидают от ФИФА выплаты в размере около $4,5 млн по новой программе

Главными целями программы являются постоянное улучшение игры в футбол и продвижение ее во всем мире

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) ожидает выплаты от Международной федерации футбола (ФИФА) в размере около $4,5 млн по программа FIFA Forward 3.0. Об этом на конференции РФС в четверг сообщил финансовый директор РФС Арсений Замятин.

"С 2023 года ФИФА запустила третью редакцию программы FIFA Forward, в рамках которой мы должны подписать соглашение уже в ближайшее время, - сказал Замятин. - По FIFA Forward 3.0 мы планируем финансирование на такие направления, как создание и реконструкция полей для региональный центров и детских футбольных центров, а также клубов женской лиги и ЮФЛ (Юношеской футбольной лиги). Планируется получить примерно $4,5 млн".

В 2023 году ФИФА запустил третью редакции программы FIFA Forward. Она является одним из приоритетов, связанных с уставными целями организации. Главными целями являются постоянное улучшение игры в футбол и продвижение ее во всем мире в свете объединяющих, образовательных, культурных и гуманитарных ценностей, в частности, через молодежные программы и программы развития, а также способствование развитию женского футбола и всестороннему участию женщин на всех уровнях управления футболом.

В феврале 2022 года ФИФА отстранила российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.