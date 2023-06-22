Марцел Личка покинул пост главного тренера футбольного клуба "Оренбург"

Чех возглавлял клуб с августа 2020 года

ТАСС, 22 июня. Чешский специалист Марцел Личка ушел с поста главного тренера футбольного клуба Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург". Об этом в четверг сообщает пресс-служба команды.

"Спасибо за работу", - сказано в видео пресс-службы клуба.

В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что Личка подписал контракт с московским "Динамо". Соглашение рассчитано на три года.

Личке 45 лет, он возглавлял "Оренбург" с августа 2020 года. В прошлом сезоне команда под его руководством заняла седьмое место. Также он возглавлял чешский "Хмел" (2015-2016) и брестское "Динамо" (2018-2019).