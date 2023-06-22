Умер член совета директоров футбольного клуба "Торпедо" Анатолий Ходоровский

Ему было 60 лет

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Член совета директоров московского футбольного клуба "Торпедо" Анатолий Ходоровский умер в возрасте 60 лет. Об этом в четверг сообщила пресс-служба клуба.

О причинах смерти не сообщается.

"Глубочайшие соболезнования родным и близким", - говорится в заявлении.

Ходоровский входил в совет директоров "Торпедо" с 2021 года. После ухода Романа Геркуса с поста президента "Торпедо" в феврале 2022 года Ходоровский исполнял обязанности президента клуба.

В сезоне-2022/23 "Торпедо" выступало в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и по итогам сезона опустилось в Мелбет - Первую лигу, завершив чемпионат на 16-м месте.