Марцел Личка стал главным тренером московского "Динамо"

Контракт рассчитан на один сезон и включает в себя опцию продления

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Чех Марцел Личка назначен на пост главного тренера московского футбольного клуба "Динамо". Об этом в четверг сообщает пресс-служба бело-голубых.

Контракт с 45-летним специалистом, который ранее возглавлял "Оренбург", рассчитан на один сезон с возможностью продления еще на два. На этом посту он сменил Павла Алпатова, который исполнял обязанности главного тренера команды после отставки в мае серба Славиши Йокановича. 21 июня "Динамо" объявило, что Алпатов возглавит вторую команду бело-голубых.

В тренерский штаб Лички вошел воспитанник "Динамо" Ролан Гусев, выступавший за бело-голубых с 1994 по 2001 год. В прошлом сезоне Гусев руководил молодежной командой московского ЦСКА. В штаб также вошли Марио Личка, Адесойе Ойеволе и Алексей Радевич, тренером вратарей останется Дмитрий Изотов.

По итогам прошедшего сезона Мир - Российской премьер-лиги "Динамо" заняло девятое место, "Оренбург" стал седьмым. Личка возглавлял "Оренбург" с 2020 по 2023 год, также он работал в чешском клубе "Хмел" (2015-2016) и брестском "Динамо" (2018-2019).