Бах поблагодарил федерации за поддержку рекомендаций МОК по допуску российских спортсменов

В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе

ТАСС, 22 июня. Многие спортивные федерации поддержали рекомендации по допуску россиян и белорусов в нейтральном статусе, Международный олимпийский комитет (МОК) благодарен им за это. Об этом журналистам в четверг заявил президент МОК Томас Бах.

"Многие международные федерации, которые проводят международные соревнования, включая чемпионаты мира, согласились с нашими рекомендациями. За это я хочу их поблагодарить", - сказал Бах.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В марте нынешнего года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом в МОК подчеркнули, что нынешние рекомендации не связаны с Олимпиадой в Париже.