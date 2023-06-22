22 июня, 11:08,
обновлено 22 июня, 11:20
Летние олимпийские виды спорта

Глава МОК осудил решение Украины о неучастии спортсменов страны в турнирах с россиянами

EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/ LAURENT GILLIERON

Ранее Министерство молодежи и спорта Украины отказалось командировать делегации на соревнования, в которых принимают участие россияне и белорусы

ТАСС, 22 июня. Президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху сложно понять запрет украинским спортсменам соревноваться с российскими и белорусскими атлетами. Об этом он в четверг заявил журналистам.

"Сложно понять, почему украинское правительство лишает своих собственных спортсменов шанса отобраться на Олимпиаду 2024 года, а свой народ - возможности ими гордиться. Сложно понять, почему украинские спортсмены допущены к участию в теннисе, но не допущены в настольном теннисе, велоспорте, но не в плавании. Сложно понять, почему в фехтовании украинский спортсмен может участвовать в одной дисциплине, а его партнер по команде не может в другой", - сказал Бах.

14 апреля Министерство молодежи и спорта Украины запретило официальным делегациям национальных сборных участвовать в соревнованиях, в которых принимают участие россияне. 19 июня ведомство изменило формулировки в законе, в котором говорится, что теперь Украина не будет командировать делегации на соревнования с россиянами и белорусами. 

Теги:
Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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