Хоккейный клуб "Сибирь" планирует переехать на новую арену в первой половине августа

Первостепенной задачей является подготовка помещений для переезда спортивного блока, отметил министр физической культуры и спорта региона

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Переезд новосибирского клуба Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сибирь" на новую арену планируется завершить в первой половине августа. Об этом ТАСС в четверг сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

"Хоккейным клубом "Сибирь" подготовлен и утвержден график поэтапного переезда на арену всех служб. График и сроки переезда разработаны с учетом осуществления данного процесса в оптимальных и комфортных условиях для хоккеистов и специалистов, - сказал Ахапов. - Первостепенной задачей является подготовка помещений для переезда спортивного блока. Переезд отдельных служб хоккейного клуба в соответствии с графиком начат 19 июня, завершить его в полном объеме планируется в первой половине августа".

Новосибирский клуб проводил домашние матчи в Ледовом дворце спорта "Сибирь", вмещающим 6 055 человек. Новый дворец - "Сибирь-Арена" - рассчитан на 10,5 тыс. зрителей.

Строительство арены в столице региона было приурочено к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, который должен был пройти в Новосибирске и Омске, но был перенесен решением Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине. Шестиэтажный комплекс включает в себя основную арену на 10,5 тыс. зрителей, тренировочную арену с трибунами на 200 зрителей.