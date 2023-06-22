РФС сообщил об изменениях в регламенте финальных матчей Кубка России по футболу

Розыгрыш турнира планируется начать в период с 25 по 27 июля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Команда, проигравшая в финале "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)", не будет играть в матче финала "пути регионов" за право сыграть в суперфинале Фонбет - Кубка России по футболу. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Плей-офф турнира по-прежнему пройдет по системе double elimination (вылет из турнира после двух поражений). В сезоне-2022/23 команда, уступившая в финале "пути РПЛ", попадала во второй этап финала "пути регионов", где играла с победителем первого этапа.

Также РФС сообщил, что новый розыгрыш турнира планируется начать в период с 25 по 27 июля.

Обладателем Кубка России в сезоне-2022/23 стал московский ЦСКА, обыгравший в суперфинале "Краснодар" (1:1, 6:5 - пенальти). "Краснодар" вышел в суперфинал, обыграв в финале "пути регионов" екатеринбургский "Урал" (2:1), уступивший армейцам в финале "пути РПЛ" (1:1, 1:2).