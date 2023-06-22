Испания согласилась выдать визы российским борцам, но они не выступят на чемпионате Европы

Молодежная сборная России не успеет оформить все документы к турниру

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Испания согласилась оказать поддержку в предоставлении виз борцам молодежной сборной России (до 20 лет), а также специалистам команды для участия в чемпионате Европы в Сантьяго-де-Компостела, однако сделано это было слишком поздно, поэтому команда пропустит турнир. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

На прошлой неделе стало известно, что Испания отказала представителям российской команды во въезде в страну.

"Сегодня мне пришла информация о том, что испанцы решили предоставить визовую поддержку спортсменам России, Белоруссии и Косова, но, к сожалению, это было сделано поздно, потому что уже 24 июня команды должны быть на турнире, мы физически туда не успеваем", - сказал Мамиашвили.

Молодежный чемпионат Европы пройдет в Сантьяго-де-Компостела (Испания) с 26 июня по 2 июля.

В апреле Объединенный мир борьбы (UWW) допустил российских и белорусских спортсменов до своих соревнований в нейтральном статусе.