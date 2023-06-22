Дюков: ФИФА и УЕФА дают надежду на возвращение российских сборных к международным матчам

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Заявления представителей Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дают надежду на скорое возвращение российских клубов и сборных к международным соревнованиям. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома Российского футбольного союза (РФС) заявил в четверг президент организации Александр Дюков.

"Хотел бы поблагодарить представителей ФИФА и УЕФА за то, что приехали. Их речи были обнадеживающими. Они дают надежду на то, что в ближайшее время могут быть приняты решения о приостановлении решения о неучастии наших команд в международных матчах", - сказал Дюков.

Ранее советник по делам национальных ассоциаций департамента национальных ассоциаций УЕФА Йозеф Климент во время конференции РФС заявил, что организация не прекращала сотрудничество с Российским футбольным союзом. Также он понадеялся на скорое возвращение сборных и клубов из России на международную арену. Руководитель по делам европейских национальных ассоциаций ФИФА Хайди Беха выразила надежду, что сложившаяся ситуация в скором времени разрешится.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.