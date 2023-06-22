В РФС не рассматривают возможность проведения домашнего матча со сборной Катара

В сентябре россияне сыграют с катарцами на выезде

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) не рассматривает возможность проведения товарищеского матча против сборной Катара в России. Об этом в четверг сообщил журналистам генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

"Переговоры ведутся в отношении коммерческой составляющей. Рассматриваем ли мы вариант проведения игры в России? Нет, мы ответного матча не рассматриваем", - сказал Митрофанов.

11 июня Митрофанов заявил, что сборная России в сентябре проведет две товарищеские игры. Генсек РФС рассказал, что матч против команды Катара команда проведет на выезде, РФС занимается поиском второго соперника.