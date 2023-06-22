Исполком РФС отправил на доработку новый регламент Второй лиги

Президент ФНЛ Наиль Измайлов отметил, что на рассмотрение нового регламенте не хватило времени

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) отправил на доработку регламент нового сезона Леон - Второй лиги. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ), член исполкома РФС Наиль Измайлов.

22 июня прошло заседание исполкома РФС.

"Исполком РФС отправил на доработку регламент Второй лиги в комитет между Футбольной национальной лигой и департаментом организации и проведения соревнований РФС, - сказал Измайлов. - Отправили, потому что не хватило времени на ознакомление, у нас, например, вчера отказался от участия "Ленинградец-2", соответственно, [осталось] меньше команд. Через три-четыре дня доработаем регламент с коллегами, сможем его увидеть. Мы его обсудим с клубами, потом бюро исполкома сможет утвердить".

"Распределение команд в дивизионе Б уже утверждено, сейчас проходят процедуры жеребьевки. Как только окончательно обсудим с клубами и согласуем полные варианты календарей, опубликуем расписание после утверждения президиумом и бюро исполкома", - добавил Измайлов.

О реформе соревнований

10 мая пресс-служба ФНЛ сообщила о проведенной реформе Второй лиги. С нового сезона она будет разделена на дивизионы А и Б. В дивизионе А будут выступать 20 клубов, они поделены на группы - "Золото" и "Серебро". Соревнования проводят в два этапа по системе "осень - весна", первый пройдет с июля/августа по ноябрь, второй - с марта по май/ июнь. По итогам первого этапа к шести лучшим командам группы "Золото" добавятся клубы, занявшие первые четыре места в группе "Серебро", и эта десятка на втором этапе разыграет две прямые путевки в Мелбет - Первую лигу, а обладатель итогового третьего места сыграет в стыковых матчах за третью путевку с командой, которая заняла первое место по итогам первого этапа группы "Золото".

В сезоне-2023/24 дивизиона А участниками первого этапа станут клубы, занявшие 2-5-е места в итоговых таблицах в своих группах Второй лиги в сезоне-2022/23, а также занявшие 15-18-е места в итоговой таблице Первой лиги сезона-2022/23.

Соревнования дивизиона Б пройдут по системе "весна - осень" с марта по ноябрь. Осенью пройдет переходный турнир, в котором команды дивизиона Б Второй лиги поспорят за выход в дивизион А, повышение получат четыре клуба. Основная часть сезона в дивизионе Б начнется весной 2024 года, соревнования переходят на систему "весна - осень".