Личка отметил, что в его контракте с "Оренбургом" была прописана сумма отступных в €1 млн

В четверг чешский специалист был назначен на пост главного тренера московского "Динамо"

ТАСС, 22 июня. Сумма отступных в размере €1 млн была прописана в контракте чешского тренера Марцела Лички с футбольным клубом "Оренбург". Об этом Личка рассказал в четверг "Спорт-Экспрессу".

22 июня Личка был назначен на пост главного тренера московского "Динамо". До перехода в столичный клуб он с 2020 года возглавлял "Оренбург".

"Да, мы договорились о таком пункте с [президентом "Оренбурга"] Василием Еремякиным, - сказал Личка. - Мне кажется, это корректно, правильно. Мы не один год вместе отработали, у меня еще действовал контракт с "Оренбургом". И раз я решил уйти, клуб должен был получить за меня компенсацию. А что касается суммы, то это уже предмет разговора между "Динамо" и "Оренбургом".

По итогам прошедшего сезона Мир - Российской премьер-лиги "Динамо" заняло девятое место, "Оренбург" стал седьмым.