Вембаньяма стал вторым европейцем, выбранным под первым номером на драфте НБА

Французский центровой стал игроком "Сан-Антонио"

ТАСС, 23 июня. Французский центровой Виктор Вембаньяма выбран под первым номером командой "Сан-Антонио" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Драфт НБА проходит в пятницу в Нью-Йорке.

Вторым номером драфта стал американский форвард Брэндон Миллер, которого выбрал "Шарлотт". Под третьим номером был выбран его соотечественник защитник Скут Хендерсон ("Портленд").

Вембаньяма стал вторым европейским игроком, выбранным на драфте НБА под первым номером. В 2006 году "Торонто" выбрал под первым номером итальянца Андреа Барньяни. В прошлом году первым номером драфта стал Паоло Банкеро ("Орландо"), родившийся в США, но имеющий право выступать за итальянскую сборную.

Вембаньяма 19 лет, ранее он выступал в чемпионате Франции. В сезоне-2022/23 игрок представлял клуб "Метрополитан", его предыдущими клубами были "Нантер" и АСВЕЛ. Баскетболист дважды признавался лучшим молодым игроком чемпионата Франции (2021, 2022), в 2023 году он стал самым ценным игроком по итогам первенства страны и лучшим снайпером турнира. Вместе с АСВЕЛом Вембаньяма стал чемпионом Франции в 2022 году. Также он является серебряным призером чемпионата мира 2021 года среди игроков до 19 лет в составе национальной сборной.