Болельщики клуба "Рязань-ВДВ" организовали сбор средств в пользу семьи погибшего хоккеиста

Нападающему был 21 год

ТАСС, 23 июня. Болельщиками клуба Всероссийской хоккейной лиги "Рязань-ВДВ" организован сбор средств в пользу семьи 21-летнего нападающего Георгия Савина, который погиб 22 июня. Об этом ТАСС в пятницу сообщил специалист по работе с болельщиками хоккейного клуба Дмитрий Федоров.

"Георгий выпал из окна 18-го этажа квартиры, которую он снимал в Рязани. Мне позвонил бывший капитан команды "Рязань-ВДВ", рассказал о трагедии. Я отправился на место. Очень много неравнодушных людей, которые откликнулись на призыв о поддержки семьи. На данный момент собрано порядка 30 тыс. рублей", - рассказал Федоров.

Он пояснил, что Савин проживал в Москве, все собранные средства будут перечислены на личный счет его матери.

Как заявили ТАСС в следственном управлении СК России по региону, Савин погиб 22 июня. "Железнодорожным межрайонным следственном отделом города Рязань организована доследственная проверка по факту смерти гостя Рязанской области 2002 года рождения, проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - отмечается в сообщении.

В сезоне-2022/23 Савин выступал за "Рязань-ВДВ" и молодежную команду рязанцев, в составе которой забросил одну шайбу и отдал одну голевую передачу в шести играх. В сезоне-2021/22 он выступал в Континентальной хоккейной лиге за "Витязь", провел 13 матчей и забросил одну шайбу.