По мнению бывшего игрока красно-белых, московская команда провалила весеннюю часть сезона

ТАСС, 23 июня. Московский "Спартак" показал не очень хороший результат в прошедшем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), у команды нет костяка. Такое мнение в пятницу "Спорт-Экспрессу" высказал чемпион России в составе красно-белых Денис Глушаков.

"Мне сложно говорить, потому что я не знаю, как они тренировались, - сказал Глушаков. - Вторую часть чемпионата, конечно, они проиграли. Для "Спартака" это не очень хороший результат. Хотя, если сравнивать с 10-м местом в прошлом году, то все замечательно. В "Спартаке" нет костяка, головы у многих футболистов забиты не тем".

"Мне нравятся идеи и стиль [главного тренера "Спартака" Гильермо] Абаскаля. Я вижу, что он хочет. Довольно неплохой тренер, если судить по результатам. Хотя весну они провалили. Я думаю, он сам это понимает", - добавил он.

Глушакову 36 лет, в составе "Спартака" он стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны. На счету хавбека 57 матчей и 5 голов за сборную России. Он также играл за подмосковные "Химки", грозненский "Ахмат", московский "Локомотив" и "Пари Нижний Новгород".

По итогам сезона-2022/23 "Спартак" занял третье место в турнирной таблице РПЛ, в Кубке России команда дошла до второго этапа полуфинала "плей-офф пути регионов", где проиграла тольяттинскому "Акрону" (1:2), выступающему в Мелбет - Первой лиге.